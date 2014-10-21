古巴总统称必须在西非阻止埃博拉，否则将面临“大流行”

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那10月20日 - 古巴总统劳尔·卡斯特罗周一称，全球必须阻止西非的埃博拉疫情，否则其可能会成为人类历史上最严重的大流行病之一。
“我相信，如果国际社会没有立即响应，在西非阻止这一威胁...那么这可能会成为人类历史上最严重的大流行病之一，”劳尔·卡斯特罗在哈瓦那召开的美洲玻利瓦尔联盟峰会上称。
古巴已派出461名医护人员前往西非参与埃博拉的防治工作，为单个国家派出的最大医疗团队。
劳尔·卡斯特罗重申，古巴愿意将同美国长达55年的恩怨搁置一旁，与美国合作抗击埃博拉。美国正在派出由军事工程师、医疗人员及其他部队组成的4,000人团队前往西非。
“古巴愿与所有国家肩并肩合作，也包括美国，”劳尔·卡斯特罗说。
美国对古巴的援助表示欢迎，美国国务卿克里强调古巴在此事上做出了很大的贡献。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM