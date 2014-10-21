古巴总统称必须在西非阻止埃博拉，否则将面临“大流行”

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那10月20日 - 古巴总统劳尔·卡斯特罗周一称，全球必须阻止西非的埃博拉疫情，否则其可能会成为人类历史上最严重的大流行病之一。

“我相信，如果国际社会没有立即响应，在西非阻止这一威胁...那么这可能会成为人类历史上最严重的大流行病之一，”劳尔·卡斯特罗在哈瓦那召开的美洲玻利瓦尔联盟峰会上称。

古巴已派出461名医护人员前往西非参与埃博拉的防治工作，为单个国家派出的最大医疗团队。

劳尔·卡斯特罗重申，古巴愿意将同美国长达55年的恩怨搁置一旁，与美国合作抗击埃博拉。美国正在派出由军事工程师、医疗人员及其他部队组成的4,000人团队前往西非。

“古巴愿与所有国家肩并肩合作，也包括美国，”劳尔·卡斯特罗说。

美国对古巴的援助表示欢迎，美国国务卿克里强调古巴在此事上做出了很大的贡献。（完）