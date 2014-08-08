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时事要闻 | 2014年 8月 8日 星期五 15:51 BJT

世卫组织宣布埃博拉疫情为国际卫生紧急事件

路透伦敦8月8日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，正在西非肆虐的埃博拉疫情是“非常事件”，目前已对国际卫生构成风险。

世卫组织称，鉴于埃博拉病毒的致病性，如果疫情进一步扩散可能会造成“特别严重”的后果。埃博拉疫情已经在西非四国造成近1,000人死亡。

“国际社会有必要协同应对，阻止并扭转埃博拉疫情在全球扩散，”世卫组织就埃博拉疫情召开为期两天的紧急会议后发表声明称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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