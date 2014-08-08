埃博拉疫情：世界卫生组织宣布埃博拉病毒构成全球健康风险

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透伦敦8月8日 - 世界卫生组织(WHO)周五表示，在西非肆虐的埃博拉病毒是一起“重大事件”，目前已对全球构成健康风险。
WHO称，考虑到病毒的恶性，如果病毒进一步在全球扩散，后果可能“非常严重”。
“要阻止和逆转埃博拉病毒的全球蔓延之势，需要国际协作并做出反应，”WHO在关于埃博拉病毒的紧急会议之后发布声明称。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选