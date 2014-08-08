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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 15:36 BJT

埃博拉疫情：世界卫生组织宣布埃博拉病毒构成全球健康风险

路透伦敦8月8日 - 世界卫生组织(WHO)周五表示，在西非肆虐的埃博拉病毒是一起“重大事件”，目前已对全球构成健康风险。

WHO称，考虑到病毒的恶性，如果病毒进一步在全球扩散，后果可能“非常严重”。

“要阻止和逆转埃博拉病毒的全球蔓延之势，需要国际协作并做出反应，”WHO在关于埃博拉病毒的紧急会议之后发布声明称。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
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