WHO官员称欧洲恐会出现更多埃博拉病例

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kate Kelland

路透伦敦10月7日 - 世界卫生组织（WHO）欧洲地区主任贾卡（Zsuzsanna Jakab）周二称，欧洲境内将不可避免地出现更多埃博拉病例，但该地区做好了控制疫情的充分准备。

贾卡对路透称，出现更多此类病例是“不可避免的”。就在几小时前，西班牙一名护士被确诊感染埃博拉病毒，为欧洲出现的首例埃博拉病例，亦是首例在非洲以外感染埃博拉病毒的病例。

西班牙卫生官员称，上述病例确诊后，已有四人住院，以防止病毒进一步扩散。

“在西班牙出现的此类输入性病例以及类似事件，今后很可能还会发生，”贾卡在哥本哈根办公室接受路透电话采访时称。

“这很难避免……由于欧洲与出现疫情的国家之间存在大量的人员往来，今后还会发生类似事件。”

世卫组织多个欧洲成员国曾对在西非感染埃博拉病毒后被送回国的患者进行过治疗，当中包括法国、英国、荷兰、德国、瑞士、挪威和西班牙。

贾卡称，在欧洲境内，照顾被送回来的埃博拉患者的卫生工作人员以及他们的家属和密切接触者，最有可能成为感染病例。

“但最重要的是……欧洲面临的风险仍很低，而且欧洲西部是全球应对包括埃博拉在内的病毒性出血热准备最充分的地区。”（完）