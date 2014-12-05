医生称静脉输液可拯救许多埃博拉患者的生命

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透伦敦12月5日 - 专科医生周五称，简单的静脉输液就可以拯救西非许多埃博拉感染者的生命，但这点被许多人忽略了，因为人们普遍认为埃博拉无有效治疗方法。
伦敦卫生与热带医学院（London School of Hygiene andTropical Medicine）的罗伯兹和哥本哈根大学的博纳（Anders Perner）在《柳叶刀》（The Lancet）医学刊物撰文称：“埃博拉治疗中心不能只是单纯的隔离中心，除非患者在此得到的照顾优于家人的照顾，否则患者就不会愿意来治疗中心。
据世界卫生组织（WHO）数据，西非埃博拉疫情已导致约17,000人感染，其中逾6,000人丧生，死亡病例集中于几内亚、利比里亚和塞拉利昂。
罗伯兹和博纳撰文指出，许多患者可能并非死于该病症的典型症状--大出血，而是死于恶心、呕吐和腹泻导致的极度脱水和电解质耗竭。
他们指出，因目前尚无防治埃博拉的有效疫苗或药物，于是在埃博拉疫区造成了一种普遍的错误认识：根本没有有效的治疗方式。
他们说：“患者接受口服补液和采用电解质替代品的情况很常见，但在静脉输液和静脉注射电解质方面则存在很大差异，也许这就是为什么许多患者最后死于脱水和电解质耗竭。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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