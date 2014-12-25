专家称埃博拉危机或持续至2015年底

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
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路透伦敦12月24日（记者 Belinda Goldsmith） - 曾帮助发现埃博拉病毒的科学家Peter Piot表示，此次在西非爆发的埃博拉危机很可能要持续到2015年年底。
去年12月28日，两岁的Emile Ouamouno在几内亚南部偏远的Meliandou村去世，之前曾出现发烧、头痛和腹泻症状。他三岁的姐姐、妈妈和祖母也在随后数日内去世了。
根据世卫组织，上述死亡病例并未引起注意，悄然而至的疫情未被察觉到。直到今年3月，几内亚卫生官员开始意识到令人担心的情况正在发生。
埃博拉疫情之前从未在西非出现，这次疫情是在发生一段时间后才被确认。主要在几内亚、塞拉利昂和利比里亚爆发的这轮疫情已经夺走逾7,500人的生命，染病人数接近19,500例。
8月份，世卫组织宣布这轮埃博拉疫情是“国际关注的公共卫生紧急事件”。
伦敦卫生与热带医学院院长Peter Piot称，努力阻止病毒扩散的工作正取得进展，但是开发出埃博拉疫苗还需要时间。Piot是1976年发现埃博拉病毒团队的成员之一。
“这次疫情将延续很久……我们需要准备做长期努力，可能要在整个2015年持续努力，”Piot周三告诉英国广播公司（BBC）。
刚从塞拉利昂返回的Piot称，利比里亚的埃博拉病毒疫情已到顶峰，根据世卫组织数据，该国已经有3,376人死于埃博拉。
他表示，未来几周塞拉利昂的疫情也可能达到顶峰。该国的确诊病例占西非三国合计确诊病例的近半数，死亡人数为2,556人。
“在英国的帮助下，塞拉利昂全国都建立了治疗中心。不再能见到病人死在街上的情景，”Piot说道。他曾批评世卫组织对这轮疫情应对迟缓。
他并表示，研发出疫苗非常重要。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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