专家称埃博拉危机或持续至2015年底

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月24日（记者 Belinda Goldsmith） - 曾帮助发现埃博拉病毒的科学家Peter Piot表示，此次在西非爆发的埃博拉危机很可能要持续到2015年年底。

去年12月28日，两岁的Emile Ouamouno在几内亚南部偏远的Meliandou村去世，之前曾出现发烧、头痛和腹泻症状。他三岁的姐姐、妈妈和祖母也在随后数日内去世了。

根据世卫组织，上述死亡病例并未引起注意，悄然而至的疫情未被察觉到。直到今年3月，几内亚卫生官员开始意识到令人担心的情况正在发生。

埃博拉疫情之前从未在西非出现，这次疫情是在发生一段时间后才被确认。主要在几内亚、塞拉利昂和利比里亚爆发的这轮疫情已经夺走逾7,500人的生命，染病人数接近19,500例。

8月份，世卫组织宣布这轮埃博拉疫情是“国际关注的公共卫生紧急事件”。

伦敦卫生与热带医学院院长Peter Piot称，努力阻止病毒扩散的工作正取得进展，但是开发出埃博拉疫苗还需要时间。Piot是1976年发现埃博拉病毒团队的成员之一。

“这次疫情将延续很久……我们需要准备做长期努力，可能要在整个2015年持续努力，”Piot周三告诉英国广播公司（BBC）。

刚从塞拉利昂返回的Piot称，利比里亚的埃博拉病毒疫情已到顶峰，根据世卫组织数据，该国已经有3,376人死于埃博拉。

他表示，未来几周塞拉利昂的疫情也可能达到顶峰。该国的确诊病例占西非三国合计确诊病例的近半数，死亡人数为2,556人。

“在英国的帮助下，塞拉利昂全国都建立了治疗中心。不再能见到病人死在街上的情景，”Piot说道。他曾批评世卫组织对这轮疫情应对迟缓。

他并表示，研发出疫苗非常重要。（完）