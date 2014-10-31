个体基因差异或影响埃博拉病患存活与否--研究

路透芝加哥10月30日（记者Julie Steenhuysen） - 为何一些人会因感染埃博拉病毒而死亡，而另一些人则可存活，科学家们已为此困惑多年。一项新研究提供了有力的证据，证明个体基因差异在这个问题上起着重要作用。

华盛顿大学驻西雅图的研究人员周四在《科学》杂志上发表了研究报告。

研究人员进行了对比研究。一般实验鼠在感染鼠类埃博拉病毒后立刻死亡，而存在基因差异的实验鼠则呈现出大量与感染埃博拉病毒的人类相似的症状。

该项研究中用到的实验鼠是由八个不同品种的鼠类培养得出，并呈现人类遗传多样性。

“我们使实验鼠感染上了鼠类埃博拉病毒，”主导该研究的微生物学家Angela Rasmussen称。“一般实验鼠由此而死亡，但并未产生出血性疾病。”

埃博拉疫情在西非国家肆虐，已造成约5,000人死亡，研究人员认为这项发现或许能够帮助解答一些相关问题。

一个主要问题是，埃博拉存活者以前是否接触过该病毒，从而使得他们的免疫系统可抵抗该病毒；或者是否这些存活者体内存在某种独特的基因，可使其得以幸存。

这项实验鼠研究无法证明先验免疫的问题，但为个体基因差异在埃博拉存活病例中起着重要作用方面提供了有力证据。

Rasmussen称：“肯定存在着基因的因素。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。