焦点：MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量 今年纳入希望上升
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路透芝加哥8月28日（记者 Julie Steenhuysen） - 研究人员周四称，对塞拉利昂最早一些埃博拉病例的基因研究显示，该病毒在人际传播过程中出现了超过300个基因变化，这可能令当前开发中的诊断测试和试验性治疗的效果受到影响。
哈佛大学的萨贝提（Pardis Sabeti）是此项研究的负责人，研究对象为塞拉利昂78名患者的采样，而这些患者感染均可追溯至一名信仰治疗师，这名治疗师医治的病人中有来自几内亚的埃博拉患者，而当前这轮埃博拉疫情最初爆发就在几内亚。
研究报告刊登在《科学》（Science）杂志上，研究发现埃博拉病毒迅速变异，可能影响到当前的诊断技术以及未来的疫苗和治疗药物，包括葛兰素史克(GSK.L)将进行临床试验的埃博拉疫苗，以及美国生物科技公司马普（Mapp）开发的药物ZMapp。
世界卫生组织（WHO）称，埃博拉感染人数可能超过2万人，疫情可能会扩散至更多国家。暂时未能联系到WHO代表就此项最新基因研究置评。
研究报告联合作者、杜兰大学的加里（Robert Garry）称，病毒在人体内变异速度，是在动物宿主体内变异速度的两倍。
这些研究人员迅速将发现的基因序列公布在了网上，方便其他研究人员尽早获得数据。
萨贝提将此项研究收获归功于她的实验室、杜兰大学同行以及塞拉利昂卫生部多年来在发展拉沙热（Lassa）应对网络方面作出的努力。拉沙热与埃博拉病毒相似。
参与此项研究的一些研究人员为此献出了生命，包括在塞拉利昂被奉为“英雄医生”的Sheik Humarr Khan，他感染埃博拉病毒后去世。
当3月25日塞拉利昂报告首例埃博拉病例时，该团队已对疫情进行了两个月的监测。塞拉利昂的首例埃博拉患者是前文中提到的信仰治疗师。
加里说：“她感染埃博拉去世后，很多人出席了葬礼。”参加葬礼的人中包括一名年轻的孕妇，她后来感染了埃博拉病毒，后来在凯内马政府医院被确诊感染埃博拉。
利用现有的拉沙热监控团队，研究人员迅速开始对采样进行检测。
研究团队利用深度测序技术，不仅能发现病毒是如何在人与人之间传播时变异的，还能发现病毒在同一个人的体内是如何变异的。
但此项研究未能查明，是否因病毒变异刺激了病毒生长、令其变得更容易传播，从而加速了疫情扩散。加里称，这还需要进一步实验室测试。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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