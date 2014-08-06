德国建议不要前往埃博拉病毒爆发国

路透柏林8月5日 - 由于埃博拉病毒的爆发，德国强烈建议不要前往几内亚、利比里亚和塞拉利昂，称埃博拉病毒的蔓延仍没有结束迹象。

自2月份爆发以来，西非地区已有近900人死于埃博拉病毒。目前尚没有针对该病毒的疗法，也没有预防感染的疫苗。

德国外交部周二在声明中表示：“不排除对离开塞拉利昂、利比里亚和几内亚实施进一步的限制。”

德国的旅行建议声明中没有提到尼日利亚。尼日利亚周二宣布该国出现八起疑似埃博拉病例，这些人均曾与上月在尼日利亚首都拉各斯去世的一名男子有过接触。

埃博拉病毒最开始是在几内亚的森林中爆发，现在正在塞拉利昂和利比里亚迅速蔓延。

美国已建议对受埃博拉影响的国家避免进行非必要旅行。7月31日，法国也建议旅行者取消前往受埃博拉影响的国家的行程。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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