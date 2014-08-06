德国建议不要前往埃博拉病毒爆发国

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月5日 - 由于埃博拉病毒的爆发，德国强烈建议不要前往几内亚、利比里亚和塞拉利昂，称埃博拉病毒的蔓延仍没有结束迹象。
自2月份爆发以来，西非地区已有近900人死于埃博拉病毒。目前尚没有针对该病毒的疗法，也没有预防感染的疫苗。
德国外交部周二在声明中表示：“不排除对离开塞拉利昂、利比里亚和几内亚实施进一步的限制。”
德国的旅行建议声明中没有提到尼日利亚。尼日利亚周二宣布该国出现八起疑似埃博拉病例，这些人均曾与上月在尼日利亚首都拉各斯去世的一名男子有过接触。
埃博拉病毒最开始是在几内亚的森林中爆发，现在正在塞拉利昂和利比里亚迅速蔓延。
美国已建议对受埃博拉影响的国家避免进行非必要旅行。7月31日，法国也建议旅行者取消前往受埃博拉影响的国家的行程。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。