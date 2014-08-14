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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 15:03 BJT

德国敦促本国公民离开埃博拉疫情肆虐的西非三国

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林8月13日 - 德国外交部发言人周三称，出于对埃博拉疫情的担忧，该国已经敦促本国公民离开利比里亚、几内亚和塞拉利昂。

“今日上午，政府危机管理小组召开会议，就西非及埃博拉疫情情况进行了商讨。会议决定要求所有在几内亚、塞拉利昂和利比里亚的德国公民离开，”该发言人称。

该发言人指出，这项要求不适用于医务工作人员和德国的外交人员，德国驻这些国家的大使馆会继续开放。

目前爆发的埃博拉疫情是世界上规模最大、致死率最高的疫情，世界卫生组织（WHO）上周宣布这次疫情为国际卫生紧急事件。迄今为止，疫情已经造成1,000余人死亡，绝大多数都在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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