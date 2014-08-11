版本:
中国
时事要闻 | 2014年 8月 11日 星期一 09:49 BJT

香港埃博拉疑似感染患者对病毒呈阴性反应

路透香港8月10日 - 香港卫生署周日称，之前公布的埃博拉疑似感染患者经血液样本初步化验后，对埃博拉病毒呈阴性反应。

这名32岁的男性患者本月稍早从尼日利亚抵达香港，之后出现腹泻和呕吐症状，但无发烧症状，10日入院后被隔离治疗。

卫生署声明中透露，目前这名男子情况稳定。

尼日利亚已因埃博拉疫情宣布进入紧急状态。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐