香港埃博拉疑似感染患者对病毒呈阴性反应

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透香港8月10日 - 香港卫生署周日称，之前公布的埃博拉疑似感染患者经血液样本初步化验后，对埃博拉病毒呈阴性反应。
这名32岁的男性患者本月稍早从尼日利亚抵达香港，之后出现腹泻和呕吐症状，但无发烧症状，10日入院后被隔离治疗。
卫生署声明中透露，目前这名男子情况稳定。
尼日利亚已因埃博拉疫情宣布进入紧急状态。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。