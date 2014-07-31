世卫组织不建议因埃博拉疫情作出旅行限制--IATA

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透日内瓦7月31日 - 国际航空运输协会(IATA)周四表示，世界卫生组织(WHO)不建议因埃博拉病毒爆发而作出旅行限制或关闭边境，如果一名埃博拉病毒患者乘坐飞机，同机其他乘客被传染的风险低。
在经过了与WHO以及国际民航组织(ICAO)多日的磋商后，IATA发布了这份声明。
此前，一名男子在搭乘了从利比里亚前往尼日利亚经停洛美的国际航班后死于埃博拉病毒感染。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。