世卫组织不建议因埃博拉疫情作出旅行限制--IATA

路透日内瓦7月31日 - 国际航空运输协会(IATA)周四表示，世界卫生组织(WHO)不建议因埃博拉病毒爆发而作出旅行限制或关闭边境，如果一名埃博拉病毒患者乘坐飞机，同机其他乘客被传染的风险低。

在经过了与WHO以及国际民航组织(ICAO)多日的磋商后，IATA发布了这份声明。

此前，一名男子在搭乘了从利比里亚前往尼日利亚经停洛美的国际航班后死于埃博拉病毒感染。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。