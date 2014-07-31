版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 18:59 BJT

世卫组织不建议因埃博拉疫情作出旅行限制--IATA

路透日内瓦7月31日 - 国际航空运输协会(IATA)周四表示，世界卫生组织(WHO)不建议因埃博拉(Ebola)病毒爆发而作出旅行限制或关闭边境，如果一名埃博拉病毒患者乘坐飞机，同机其他乘客被传染的风险低。

在经过了与WHO以及国际民航组织(ICAO)多日的磋商后，IATA发布了这份声明。

此前，一名男子在搭乘了从利比里亚(赖比瑞亚/Liberia)前往尼日利亚经停洛美(Lomé)的国际航班后死于埃博拉病毒感染。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐