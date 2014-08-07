埃博拉死亡病例增至932人 西非医疗系统无力独撑危局

路透蒙罗维亚/达喀尔8月6日（记者 Derick Snyder/Daniel Flynn） - 西非卫生工作者周三请求紧急援助，帮助抗击全球最严重的埃博拉疫情。目前埃博拉病毒导致的死亡病例总数已经攀升到932人，利比里亚关闭了一所主要医院，这里的几名工作人员受感染，其中包括一名西班牙神父。

世界卫生组织表示，将要求医学伦理专家讨论紧急使用试验性疗法的问题，以对抗该高度传染性疾病。此前已经有在利比里亚染病的两名美国慈善工作者接受了一种试验性药物的治疗。

西非尚不发达的医疗卫生系统不堪重负，世界卫生组织称，在截至8月4日的三天里新增45宗埃博拉病毒死亡病例。利比里亚和塞拉利昂已经派遣部队到疫情最严重的边境地区，竭力控制疫情蔓延。

世界卫生组织专家在日内瓦召开为期两天的危机会议，商讨这次疫情是否构成“国际关注的公共卫生紧急事件”，并考虑向捉襟见肘的应急组织提供帮助。

“这次的爆发是史无前例的且已失去控制，”塞拉利昂的医疗慈善机构Medecins Sans Frontieres的负责人Walter Lorenzi称。“我们亟需能在现场提供帮助的其他人士，不要在办公室或是会议室里，而是带上手套，到现场来。”

曾从利比里亚飞往尼日利亚的美国公民Patrick Sawyer上月死于尼日利亚，这令国际社会提高了对埃博拉病毒扩散的关注。当局周三表示，护理过Sawyer的一名尼日利亚护士也已经死于埃博拉，另有五人在拉各斯一处隔离地点接受治疗。

尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu在阿布贾参加周度内阁会议后说道，“我们面临国家紧急状况，世界都面临风险，没有人能够置身事外，尼日利亚的经历已经令世界警觉，一个人乘飞机旅行就能引发疫情暴发。”

在死亡人数上升最快的利比里亚，当局正在艰难地应对疫情。官员们表示，很多居民惊慌失措，有些人将死者尸体弃置蒙罗维亚街头，以免被隔离。

“大家都害怕埃博拉。你不知道谁有病谁没病。埃博拉不像是刀伤，你能看到，然后可以逃跑，”在蒙罗维亚东郊Paynesville的一处市场购买储备食品的Sarah Wehyee说道。

在抗击埃博拉疫情过程中，已经有60多名医疗工作者殉职。这对原本已缺医少药的该地区构成一记重击。

利比里亚很多医院和诊所已经被迫关闭，部分由于医务人员担心感染该病毒，也有当地居民认为这次疫情是政府的阴谋而采取非理性行动所致。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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