世卫称有证据显示埃博拉疫情被严重低估

路透科纳克里8月14日（记者 Saliou Samb） - 世界卫生组织（WHO）周四在其网站称，在西非抗击埃博拉疫情的该组织工作人员看到的证据显示，已报告的埃博拉病毒感染病例数据和死亡人数严重低估了这次疫情的规模。

世卫组织称，截至周三，已确诊、可能及疑似的埃博拉病毒感染病例为1,975例，死亡1,069人。死亡病例绝大多数在几内亚、塞拉利昂和利比里亚，尼日利亚有四人死亡。

该组织承认埃博拉疫情比之前想象的严重，可能引发各国政府和援救机构采取更强有力的措施应对疫情。

“在出现疫情的地区工作的人员看到的证据显示，报告的感染病例和死亡人数严重低估了疫情的规模，”世卫组织在其网站称。

“世卫组织正在协调加大国际应对行动，同时有序组织各国、疾病控制机构、联合国系统内部机构及其他组织机构提供支持。”

据官员称，几内亚已经宣布这次疫情为公共卫生紧急事件，还派卫生工作人员赶往所有受影响的边境站点。这是西非国家政府采取应对行动的最新迹象。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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