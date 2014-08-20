（修正）利比里亚首都全力应对埃博拉疫情 西非死亡病例接近1300

（修正内文第一段错别字）

路透蒙罗维亚/日内瓦8月19日(记者 Clair MacDougall/Stephanie Nebehay) - 利比里亚周二仍在奋力阻止埃博拉病毒在首都蒙罗维亚的扩散，最近新增死亡人数居于各国之首。今年暴发的埃博拉疫情在西非已造成近1,300人死亡。

埃博拉病毒的致死率很高，90%的感染患者都会死亡。目前该病毒在利比里亚、塞拉利昂和几内亚三个西非小国肆虐，尼日利亚也出现了埃博拉病例。

世界卫生组织(WHO)宣布，截止到8月16日，埃博拉感染病例为2,240起，其中死亡病例已升至1,299人。

8月14日-16日，利比里亚新增死亡病例53人，塞拉利昂17人，几内亚14人。

WHO对于阻止埃博拉病毒在尼日利亚的蔓延表示“谨慎乐观”。尼日利亚是非洲人口最多的国家，自7月份以来，已发生12例确诊病例，其中死亡4人。

WHO还讲述了几内亚的情况。埃博拉病毒去年12月最早在该国暴发，但该国目前的情况好于利比里亚和塞拉利昂。

WHO表示，该组织正在与联合国世界粮食计划署共同合作，确保埃博拉疫情隔离区的100万民众的粮食供应。隔离区位于几内亚、利比里亚和塞拉利昂的边境地区，由当地安全部队派兵把守。

除边境地区的感染外，利比里亚正全力阻止病毒在蒙罗维亚最贫困地区的蔓延，例如西点(West Point)贫民窟。就在上个周末，一伙人投掷石块袭击了西点贫民窟收留疑似埃博拉病患的临时收治中心，其中17名疑似埃博拉患者逃离。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。