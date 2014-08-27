世卫组织关闭塞拉利昂一间埃博拉病毒实验室

路透弗里敦/金沙萨8月26日（记者Umaru Fofana/Media Coulibaly） - 世界卫生组织(WHO)周二称已关闭在塞拉利昂的一间实验室，之前一名医疗人员在该实验室感染埃博拉病毒。这有可能影响促进国际社会对埃博拉疫情更快反应的努力。

自今年3月在几内亚首先发现埃博拉病例以来，该致命性病毒已造成至少2,615人感染，其中致死1,427人。埃博拉病毒主要在塞拉利昂、利比里亚、几内亚和尼日利亚肆虐。周日，刚果（金）也出现一例埃博拉确诊病例。

塞拉利昂凯拉洪(Kailahun)实验室中的一名塞内加尔籍流行病学家感染埃博拉病毒，WHO称已撤出该实验室人员。这间实验室是塞内加尔唯一的两间研究埃博拉病毒的实验室之一。 “这是保护其他人员的临时措施，”WHO发言人Christy Feig称，但并未说明该措施将持续多长时间。“我们完成评估后，工作人员将返回实验室。”

Feig表示，她无法预测撤出凯拉洪实验室人员给抗击埃博拉疫情的工作所带来的影响。凯拉洪是疫情最为严重的地区。WHO稍后在一份声明中称，实验室人员将在调查结束后返回，并称凯内马(Kenema)实验室的研究将继续。

Feig称，前述塞内加尔籍流行病学家是首位受感染的WHO医疗人员，接下来几天内将被转移出塞拉利昂。目前此人正在凯内马的一家政府医院接受救治。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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