利比里亚埃博拉传播速度惊人 未来几周将新增数千例--WHO

路透日内瓦/弗里敦9月8日（记者 Stephanie Nebehay/Umaru Fofana） - 世界卫生组织（WHO）周一称，由于埃博拉疫情蔓延速度惊人，利比里亚在接下来几周应会出现数千例新增病例。利比里亚是受西非埃博拉疫情影响最严重的国家。

此次埃博拉疫情为1976年发现该病毒以来最严重的疫情，已在几内亚、塞拉利昂、利比里亚和尼日利亚造成大约2,100人死亡，并且已扩散至塞内加尔。

世卫组织认为控制疫情需要六至九个月的时间，感染病例可能达到2万例。利比里亚的死亡人数已达1,089人，是目前此次埃博拉疫情已造成全部死亡人数的逾一半。

“埃博拉病毒在利比里亚的传播形势已非常严峻，新增病例正急剧增加，”世卫组织在声明中称。“新增病例出现的速度，远远超过了专门治疗埃博拉病毒中心的应对能力。”

利比里亚15个县中有14个报告了确诊病例。新的埃博拉治疗中心一旦对外开放，就立即人满为患。

利比里亚政府周一宣布延长上月实施的全国夜间宵禁措施，以抑制疫情扩散。

塞拉利昂上周宣布，自9月18日开始实施为期四天的全国禁闭措施，以控制埃博拉病毒的扩散。

联合国秘书长潘基文的发言人称，潘基文同英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德、古巴总统劳尔·卡斯特罗以及欧洲理事会主席范龙佩通电话，敦促他们提供更多支持。

虽然各国政府及世界各地的机构组织正在向该地区提供资金和物资支持，但世卫组织称要想对抗埃博拉疫情，援助合作伙伴必须将其努力提高三到四倍。

该组织称，传统控制措施在利比里亚“没有产生足够的效果”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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