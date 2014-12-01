埃博拉疫情已造成西非近7000人丧生

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透达喀尔11月29日 - 世界卫生组织（WHO）周六称，埃博拉疫情已造成西非近7,000人丧生。死亡人数较世卫组织周三时公布的数据大增逾1,200人。
世卫组织未解释死亡人数为何骤升，从数据看来，应该是加上了一些以前未报告的死亡人数。
记者未能立即联系到世卫组织发言人发表评论。
据世卫组织数据，今年3月以来确诊埃博拉病例已超过16,000例，且集中在几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。