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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 09:09 BJT

埃博拉疫情已造成西非近7000人丧生

路透达喀尔11月29日 - 世界卫生组织（WHO）周六称，埃博拉疫情已造成西非近7,000人丧生。死亡人数较世卫组织周三时公布的数据大增逾1,200人。

世卫组织未解释死亡人数为何骤升，从数据看来，应该是加上了一些以前未报告的死亡人数。

记者未能立即联系到世卫组织发言人发表评论。

据世卫组织数据，今年3月以来确诊埃博拉病例已超过16,000例，且集中在几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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