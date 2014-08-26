利比里亚一名接受埃博拉试验药物治疗的医生去世

(本文由路透中文网编译提供)

路透蒙罗维亚8月25日 - 利比里亚信息部长周一称，该国医生Abraham Borbor在治疗埃博拉病人过程中染病，他曾接受试验性药物ZMapp治疗，但最终仍未能够挽回生命。

Borbor去世可能令ZMapp或能治愈埃博拉的乐观预期受挫。之前，两名在利比里亚感染埃博拉病毒的美国援助人员在美国一家医院接受该药物治疗后于上周康复，令人燃起对ZMapp的希望。

几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国迫切希望找到治疗埃博拉的方法。这种致命性病毒自从今年3月暴发以来，已经夺去了至少1,427人的生命。

但是，美国生物科技公司Mapp Biopharmaceutical表示，补充ZMapp药物库存仍需时日，且科学家称确认这种药物的疗效还为时过早。这种药物仅进行了动物试验，尚未进行过人体试验。

8月13日，利比里亚获得了三剂ZMapp，分别用于治疗三名医生：利比里亚的Borbor和Zukunis Ireland，以及尼日利亚的Aroh Cosmos Izchukwu。

官员们表示，治疗对患者们最初发生了作用，但是利比里亚信息部长布朗（Lewis Brown）称，Borbor周日去世了。本月曾接受过ZMapp治疗的一名西班牙神父也没能保住性命。（完）