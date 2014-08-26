利比里亚一名接受埃博拉试验药物治疗的医生去世

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
(本文由路透中文网编译提供)
路透蒙罗维亚8月25日 - 利比里亚信息部长周一称，该国医生Abraham Borbor在治疗埃博拉病人过程中染病，他曾接受试验性药物ZMapp治疗，但最终仍未能够挽回生命。
Borbor去世可能令ZMapp或能治愈埃博拉的乐观预期受挫。之前，两名在利比里亚感染埃博拉病毒的美国援助人员在美国一家医院接受该药物治疗后于上周康复，令人燃起对ZMapp的希望。
几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国迫切希望找到治疗埃博拉的方法。这种致命性病毒自从今年3月暴发以来，已经夺去了至少1,427人的生命。
但是，美国生物科技公司Mapp Biopharmaceutical表示，补充ZMapp药物库存仍需时日，且科学家称确认这种药物的疗效还为时过早。这种药物仅进行了动物试验，尚未进行过人体试验。
8月13日，利比里亚获得了三剂ZMapp，分别用于治疗三名医生：利比里亚的Borbor和Zukunis Ireland，以及尼日利亚的Aroh Cosmos Izchukwu。
官员们表示，治疗对患者们最初发生了作用，但是利比里亚信息部长布朗（Lewis Brown）称，Borbor周日去世了。本月曾接受过ZMapp治疗的一名西班牙神父也没能保住性命。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N