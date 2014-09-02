世行行长称许多埃博拉死亡病例本可避免

(本文由路透中文网编译提供)

路透达喀尔/拉各斯9月1日 - 世界银行行长金墉(Jim Yong Kim)周一称，全世界对西非埃博拉疫情“严重应对不足”，而很多死亡病例本来是可以避免的。

金墉在《华盛顿邮报》撰文写道，西方的医疗卫生设施可轻易遏制埃博拉疫情，他敦促富裕国家分享知识和资源，帮助非洲国家遏制疫情。

金墉说：“我们眼下看到的这场危机，其实更大程度上来自严重的、被误导了的偏见，而非病毒本身。这些偏见导致对疫情的应对严重不足。”

评论文章称：“很多人无谓地死去。”这篇评论文章是金墉与哈佛大学教授法默(Paul Farmer)共同撰写的。两人创立了慈善组织“健康伙伴”（Partners In Health），该组织致力于改善贫困国家的医疗保健。

路透目击者称，在利比里亚首都蒙罗维亚，一名男子周一从埃博拉隔离中心逃离，穿越一市场寻找食物，导致人们惊恐逃窜。这是医疗资源短缺导致危险的典型例子。

这名男子当时手持棍棒，向来自该隔离中心的一名医生扔石头。这名医生远远地站着，试图说服这名男子。这名男子一度因身体虚弱而跌倒，后来身穿防护衣的医疗工作者将他塞进一辆医疗车，把他送回隔离中心。

有目击者称该隔离中心的患者食物供应不足。

埃博拉主要通过接触患者的体液感染，目前还没有经证实的治疗手段，但试验性疫苗和药物的研发正加速进行。

自1976年首次出现埃博拉疫情以来，当前在西非爆发的疫情是最严重的一次，目前已造成超过1,500人死亡。

医疗资源不足，令挑战更为严峻。在疫情爆发前，利比里亚430万人口仅有50名医生，且不少医疗工作者已死于埃博拉病毒。

一些航空公司决定暂停飞往埃博拉疫情严重国家的航班，这导致基本生活用品、食物和医疗设备短缺的局面进一步恶化。一些与疫区相邻的国家关闭边境，许多国际组织撤离人员。

金墉和法默写道，如果国际组织和富裕国家与西非国家加强合作，落实世卫组织的计划，埃博拉死亡率可能从目前的50%降至20%以下。

“我们处于危险时刻。成千上万的生命、该地区的未来、以及数百万人来之不易的经济和医疗进展都是未知数。”（完）