WHO支持在西非使用针对埃博拉病毒的实验性药物

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路透伦敦/日内瓦8月12日(记者 Kate Kelland/Stephanie Nebehay) - 世界卫生组织(WHO)周二表示，可以向埃博拉病毒感染者提供未经测试的药物，但药物的稀缺令人质疑谁能优先得到这种药物。

利比里亚称，他们计划用一种未经测试的、名为ZMapp的药物治疗两名被感染的医生。他们将成为首批接受该药物治疗的非洲人。一名西班牙神父和两名美国援助人员之前曾获得该药治疗。

此次埃博拉病毒的爆发是全球最大也是最致命的一次，WHO上周宣布这次疫情构成国际卫生紧急事件。WHO呼吁为非洲疫区提供资金和医疗人员援助。

本次埃博拉病毒爆发迄今已造成1,013人死亡，多数病例集中在几内亚、利比里亚和塞拉利昂。尼日利亚有2人因感染埃博拉死亡。

当地脆弱的医疗服务体系也是危机不断深化的原因之一。

周二，利比里亚人Ceceilia Gbelle等7人躺在蒙罗维亚Elwa医院埃博拉治疗中心外的草地上，因为医院里面已经没有床位。所有人都说他们担心自己或许染上这种病。

Gbelley说：“我的身体非常虚弱，胸口很疼。”她曾照顾她的姨妈，当时她的姨妈出现吐血和其他感染埃博拉病毒的症状。她的姨妈随后去世，Gbelley也随之患病。

随着死亡人数的增加，人们甚至对这种尚处于试验阶段的药物也极为渴求，西非的Twitter用户甚至创造出“给我们血清”的标签。

目前尚没有针对埃博拉病毒的疫苗或许可疗法，但多家生物科技公司和科研团队一直在研究相关治疗药物。

WHO医疗论理委员会表示，多种实验性药物已通过实验室和动物研究阶段，应该能迅速进入临床试验并投入使用。(完)