世卫称有证据显示埃博拉疫情被严重低估

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科纳克里8月14日 - 世界卫生组织（WHO）周四在其网站称，在西非抗击埃博拉疫情的该组织工作人员看到的证据显示，已报告的埃博拉病毒感染病例数据和死亡人数严重低估了这次疫情的规模。
世卫组织称，截至周三，已确诊、可能及疑似的埃博拉病毒感染病例为1,975例，死亡1,069人。死亡病例绝大多数在几内亚、塞拉利昂和利比里亚，尼日利亚有四人死亡。
该组织承认埃博拉疫情比之前想象的严重，可能引发各国政府和援救机构采取更强有力的措施应对疫情。
“在出现疫情的地区工作的人员看到的证据显示，报告的感染病例和死亡人数严重低估了疫情的规模，”世卫组织在其网站称。
“世卫组织正在协调加大国际应对行动，同时有序组织各国、疾病控制机构、联合国系统内部机构及其他组织机构提供支持。”
据官员称，几内亚已经宣布这次疫情为公共卫生紧急事件，还派卫生工作人员赶往所有受影响的边境站点。这是西非国家政府采取应对行动的最新迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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