修正：利比里亚首都全力应对埃博拉疫情 西非死亡病例接近1300

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(修正内文第一段的错别字；本文由路透中文网编译提供)
记者 Clair MacDougall/Stephanie Nebehay
路透蒙罗维亚/日内瓦8月19日 - 利比里亚(赖比瑞亚)周二仍在奋力阻止埃博拉病毒在首都蒙罗维亚的扩散，最近新增死亡人数居于各国之首。今年暴发的埃博拉疫情在西非已造成近1,300人死亡。
埃博拉病毒的致死率很高，90%的感染患者都会死亡。目前该病毒在利比里亚、塞拉利昂(狮子山)和几内亚三个西非小国肆虐，尼日利亚也出现了埃博拉病例。
世界卫生组织(WHO)宣布，截止到8月16日，埃博拉感染病例为2,240起，其中死亡病例已升至1,299人。
8月14日-16日，利比里亚新增死亡病例53人，塞拉利昂17人，几内亚14人。
WHO对于阻止埃博拉病毒在尼日利亚的蔓延表示“谨慎乐观”。尼日利亚是非洲人口最多的国家，自7月份以来，已发生12例确诊病例，其中死亡4人。
WHO还讲述了几内亚的情况。埃博拉病毒去年12月最早在该国暴发，但该国目前的情况好于利比里亚和塞拉利昂。
WHO表示，该组织正在与联合国世界粮食计划署共同合作，确保埃博拉疫情隔离区的100万民众的粮食供应。隔离区位于几内亚、利比里亚和塞拉利昂的边境地区，由当地安全部队派兵把守。
除边境地区的感染外，利比里亚正全力阻止病毒在蒙罗维亚最贫困地区的蔓延，例如西点(West Point)贫民窟。就在上个周末，一伙人投掷石块袭击了西点贫民窟收留疑似埃博拉病患的临时收治中心，其中17名疑似埃博拉患者逃离。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申