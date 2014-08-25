特写：塞拉利昂“英雄”医生之死突显埃博拉疫情应对迟缓

德国Icon Genetics公司实验室的技术人员在从烟草植物中获取蛋白。Icon Genetics开发了一种技术，利用烟草植物大规模生产埃博拉疫苗。 REUTERS/Axel Schmidt

路透弗里敦/达喀尔8月24日（记者Umaru Fofana/Daniel Flynn） - 塞拉利昂著名医生Sheik Umar Khan受埃博拉病毒感染去世后，两名感染该病毒的美籍救援人员却在接受试验药物治疗后康复，Khan的家人不知道为什么Khan生前未能接受同样的救治。

Sheik Umar Khan是塞拉利昂这个西非小国的英雄，他带领该国民众与埃博拉病毒抗争。截至目前，埃博拉已在塞拉利昂、利比亚和几内亚造成1,427人死亡。

7月底时Khan感染病毒，当时他立刻向无国界医生组织(Medecins Sans Frontieres/MSF)求援，那里的医生就是否给Khan使用ZMapp发生争论。ZMapp是美国加州一家药厂生产的一种药物，已进行过动物试验，但从未给人类使用过。

医护人员当时非常纠结，一方面出于道义的担忧，另一方面又怕该未经人体测试的药物会将Khan置于死地，从而引起民愤。

最终，医生们决定不用ZMapp。Khan于7月29日死亡，塞拉利昂全国默哀。

数日后，两名在利比里亚感染埃博拉病毒的美籍救援人员Kent Brantly 和Nancy Writebol使用了ZMapp，随后飞回美国接受治疗。目前尚不清楚ZMapp在这两名病例的康复中起到何种作用，但这二人已于上周出院。

非洲已有一百名医疗人员死于埃博拉，Khan是其中一名。非洲医疗机构已对埃博拉束手无策，而许多当地医疗机构表示，如果国际社会的应对动作能更迅速，该病毒或许已经得到控制。

在Khan家乡Mahera村，Khan年迈的父母和兄弟姐妹质问为何Khan没有得到上述药物救治。Khan的诊所在塞拉利昂的凯内马(Kenema)，他在与拉沙热病毒（Lassa，一种与埃博拉相似的疾病）斗争的十年中救回了数百条生命，他也是塞拉利昂唯一的出血热病专家。

“如果它（ZMapp）对美国人有疗效，那也应该对我弟弟起作用，”Khan的哥哥C-Ray说。“没用这个药是说不通的。如果用了没起作用也没什么损失啊。”

埃博拉疫情首先在西非暴发，五个月前发现于几内亚东南部的丛林深处。但是，世界卫生组织直到8月8日才宣布埃博拉疫情为国际卫生突发事件。

专家称，在仅有数百名受训医生的西非国家中，埃博拉暴发之前就已经造成大批医疗人员死亡，而现在，数百万非洲人又陷入下一波疫情危机的威胁中。

“Khan医生比任何人都清楚（埃博拉的）风险......但是如果一连数月每天18个小时都在挤满病人的地方工作，任何人都会犯错误的，”新奥尔良杜兰大学的微生物学和免疫学教授Robert Garry说，他曾与Khan一起工作过十年。

“整个国际社会都需要反省一下，承认我们的失误。我们应该更快地对此作出反应。”

参与治疗Khan的医生意识到走错一步的代价有多大。

“现在回头看看，可以说那是个错误，”杜兰大学的美籍医生Daniel Bausch说，他曾与Khan工作过，并在治疗Khan的过程中支持使用ZMapp。

“但是当时气氛很紧张，”他说。“如果他死于药物，或者甚至只是疑似死于药物，就会造成非常危险的后果。”

医生们还有道义上的顾虑，Khan可能优先得到药物治疗，但是其他数百名病人却无法得到救治，因为生产出的ZMapp只有很少的剂量。

Khan从未被告知有治疗药物可用。他去世两周后，8月12日，世卫组织同意使用ZMapp对抗埃博拉病毒。

然而，ZMapp的制造商美国加州的Mapp Biopharmaceutical公司称，ZMapp已用完，最后几剂上周已经被用于治疗利比里亚的三名非洲医疗人员。与之前的两名美国人一样，他们也都康复了。

一名美国公民飞离利比里亚后在尼日利亚死亡。包括葛兰素史克(GSK.L)在内的制药公司现在都加快进行人用疫苗试验，担心Ebola病毒会通过航空旅行从非洲传播出来。

“我们需要给医疗人员注射疫苗。他们正处于险境，”病毒性出血热联合研究机构(Viral Hemorrhagic Fever Consortium)的首席研究员Robert Garry称。他还说疫情暴发可能持续至少六个月。

“我们需要大量更多的人力来控制疫情。现在还不是最糟糕的时刻。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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