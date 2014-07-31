塞拉利昂总统宣布全国进入埃博拉疫情紧急状态

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透弗里敦7月31日 - 塞拉利昂总统科罗马发表声明称，该国进入公众健康紧急状态，以应对埃博拉病毒迄今最严重的的爆发，并将召集安全部队隔离该病毒出现的主要区域。
塞拉利昂邻国利比里亚周三晚间也发布了类似的对抗埃博拉病毒的措施。科罗马并宣布，受上述危机影响，他将取消前往华盛顿参加下周举行的一个美国-非洲峰会的行程。
据世界卫生组织（WHO）数据，埃博拉病毒传染性很高，已导致利比里亚、几内亚和塞拉利昂的672人死亡。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。