塞拉利昂总统宣布全国进入埃博拉疫情紧急状态

路透弗里敦7月31日 - 塞拉利昂总统科罗马发表声明称，该国进入公众健康紧急状态，以应对埃博拉病毒迄今最严重的的爆发，并将召集安全部队隔离该病毒出现的主要区域。

塞拉利昂邻国利比里亚周三晚间也发布了类似的对抗埃博拉病毒的措施。科罗马并宣布，受上述危机影响，他将取消前往华盛顿参加下周举行的一个美国-非洲峰会的行程。

据世界卫生组织（WHO）数据，埃博拉病毒传染性很高，已导致利比里亚、几内亚和塞拉利昂的672人死亡。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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