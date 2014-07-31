塞拉利昂总统宣布全国进入埃博拉疫情紧急状态

(本文由路透中文网编译提供)

路透弗里敦7月31日 - 塞拉利昂(狮子山/Sierra Leone)总统科罗马发表声明称，该国进入公众健康紧急状态，以应对埃博拉病毒迄今最严重的的爆发，并将召集安全部队隔离该病毒出现的主要区域。

塞拉利昂邻国利比里亚(赖比瑞亚/Liberia)周三晚间也发布了类似的对抗埃博拉病毒的措施。科罗马并宣布，受上述危机影响，他将取消前往华盛顿参加下周举行的一个美国-非洲峰会。

据世界卫生组织（WHO）数据，埃博拉病毒传染性很高，已导致利比里亚、几内亚和塞拉利昂的672人死亡。（完）