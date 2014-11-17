中国医疗队抵达利比里亚协助抗击埃博拉

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透蒙罗维亚11月15日 - 中国派出的大约160名卫生工作人员周六抵达利比里亚，将在一个中方援建并负责管理和运营的埃博拉治疗中心工作。
中国本周表示，将派1,000名人员协助抗击埃博拉。埃博拉疫情已经在西非造成逾5,000死亡。
中国驻利比里亚大使张越对路透称，到目前为止，中国是唯一一个在利比里亚建设埃博拉治疗中心、同时还提供人员管理和运营治疗中心的国家。
美国曾承诺会投入比其他国家更多的财力和人力抗击埃博拉，但该国目前做出的响应仅以建设诊所和培训当地人运营诊所为基础。
张越称，中国这支医疗队由医生、护士、技术人员和工程师组成。
张越还称，这些人员曾参加过抗击SARS的工作，对这一方面很了解。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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