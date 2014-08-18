焦点：利比里亚的防疫封锁催生“瘟疫村”

路透利比里亚8月17日（记者 Eric Telmor/Emma Farge） - 为控制埃博拉疫情，利比里亚对疫情严重的偏远村庄实施隔离，从而催生了类似中世纪欧洲“瘟疫村”与外界隔绝的局面。

因食品和药品供应短缺，许多被隔离地区的村民面临这样的抉择：是留在原处，可能面临死亡；还是偷偷规避隔离措施，可能使得疫情进一步扩散。

在利比里亚北部Lofa州的Boya，30岁的Joseph Gbembo感染了埃博拉病毒，却顽强地活了下来。他说家族里有9人死于埃博拉病毒，他现在要养活10个不满五岁的孩子，还要帮助家族内的五个寡妇，感觉力不从心。

他的邻居担心染上埃博拉病毒，根本不愿意跟他说话，还指责是他把病毒带到了村子里。

他说：“我很孤单。没人愿意跟我说话，人们都离我远远的。”他说，孩子们没得到食品或医疗援助，没得到来自政府官员的帮助。

援助人员表示，若不尽快得到援助，像Boya这样村子里的村民会沿着丛林里的小路逃走。

Lofa州的慈善机构工作人员Tarnue Karbbar说：“如果得不到充分的医疗支持、食品以及水，这些人就会自己设法去找食物，这可能导致病毒进一步扩散。”

埃博拉疫情已导致西非四国至少1,145人死亡，而在截至8月13日的一周中，Lofa州的新增病例超过了其他所有地区，新增124个感染病例，死亡人数增加60人。

世界卫生组织（WHO）和利比里亚官员警告称，因医疗人员难以进入丛林深处的偏远村庄，实际死亡人数可能远比通报的人数要高得多。

“白色盾牌”

利比里亚官员称，要应对该国埃博拉疫情，控制住Lofa的局面至为关键。

面对疫情威胁，该国总统瑟利夫（Ellen JohnsonSirleaf）已宣布该国实行紧急措施，包括社区卫生检疫以及设置“防疫封锁线”，防疫封锁线指的是设置路障，防止疫情向城市蔓延，中世纪欧洲爆发“黑死病”时曾广泛采用这种手段。

利比里亚出动军队发起“白色盾牌”（White Shield）行动，部署军队管控和隔离疫情严重地区。在该国，多数感染者仍未得到控制，有的情况是由于医院人满为患无处求治，也有的情况是由于患者将医院视作“死亡陷阱”避而远之。

周六有一群人攻击首都蒙罗维亚的一个临时埃博拉隔离中心，人群投掷石块，并抢走设备和食品，据一名医疗人员称，袭击者还把患者从该中心带走。

援助组织ActionAid UK的人道主义反应负责人诺伊斯（Mike Noyes）说：“有一种担心是，那些在隔离区的人可能就得靠自己了。哪个警官愿意去那些地方？这些地区可能沦为‘瘟疫村’。”

援助人员称，眼下的埃博拉病毒让他们想起了该国曾经内战肆虐的时期。

联合国儿基会工作人员斯考特（AdolphusScott）描述利比里亚北部丛林地区的Zango镇时说：“就像发生了战争一样，这里一片荒凉。”这个镇有2,000名居民，其中多数人或是死于埃博拉病毒，或是逃离了。

他说，在这里，老人们坐在家门口，呆呆地看着空无人烟的街道，街上只有几只羊走来走去，还有几只皮包骨头的鸡。

斯考特称：“埃博拉病毒就像是游击队似的，横扫这个国家。”

国际卫生紧急事件

利比里亚是全世界最不发达的国家之一，电信和互联网发展都很落后，全国超过400万人口，仅约50名医生。而据该国传统的葬礼仪式，家人会给死去的亲人洗澡、换衣服，而埃博拉感染者的遗体具高度传染性，这加剧了疫情扩散。该国有15个州，目前已有9个州发现疫情。

WHO意识到西非严峻疫情，已宣布埃博拉疫情为国际卫生紧急事件。该组织成立66年来，这是第三次宣告“国际卫生紧急事件”。

Lofa州的Foya医疗中心已经人满为患，这个中心本来是美国慈善组织Samaritan's Purse运营的，但后来该组织两名医疗人员在利比里亚首都感染了埃博拉病毒后，该组织撤离。

目前运营该中心的慈善组织MSF称，中心本来仅40个床位的容量，现在塞进了137名患者。

医疗人员希望能训练当地人，在居住地的学校和教堂设立隔离点。

诺丁汉特伦特大学（Nottingham Trent University）专攻传染病应急卫生政策的丁瓦尔（RobertDingwall）说：“实施隔离，会使得健康的人面临风险，因此在支持预防性措施、尽量降低前述风险方面，政府的效率非常重要。”

他称，可采取的这类措施包括预防性教育、殡葬设施以及防护性设备等。

利比里亚卫生部报告称，新患者太多，Lofa的主要医疗中心不堪重负。该州已有13名医疗人员死于埃博拉病毒，而监控办公室缺乏电脑来对病例进行管理。

利比里亚正展开埃博拉宣传活动，鼓励人们感染后报告病情，但地处偏远地区的Lofa情况特殊。这里与外界隔绝，看不到政府张贴的宣传海报，感染者仍倾向于隐瞒病情。

当地有谣言称，打扮成医疗人员模样的其实是商人，他们是来把人抓走、贩卖人类器官的，因此援助人员有时会面临当地人的粗暴回应。

供应危机

该国信息部长布朗（Lewis Brown）称，目前东部未受疫情影响地区的人们对隔离措施表示欢迎，但如果物资供应开始短缺，人们的态度可能发生重大变化。

“quarantine”（隔离）一词原意是“40天”。14世纪，在意大利威尼斯规定外国船只抵达口岸时，必须扣留停泊40天，以便检查船上人员是否带来传染性疾病，此后经检查无病者方允许登陆，从而使“40天”成了隔离检疫的代名词。但利比里亚的隔离措施可能要实施三个月甚至更久，因此需要做长期打算。

长期隔离措施会令被隔离的人感觉被孤立、被当成罪人，此外还可能导致全国性物资供应危机。当地居民称，燃油和稻米价格都已经倍增。

Lofa州是该国甘薯和棕榈果产区，但目前尚未受到疫情影响的东部地区则做不到粮食自给自足。

世界粮食计划署（WFP）打算向隔离地区的人口发放粮食，但尚未计划对未受疫情影响的地区提供援助。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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