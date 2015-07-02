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时事要闻 | 2015年 7月 2日 星期四 18:52 BJT

利比里亚确认新发现第三例埃博拉病毒感染者

路透蒙罗维亚7月2日 - 利比里亚卫生部副部长Tolbert Nyenswah周四称，利比里亚周四确认新发现第三例埃博拉病例。

当邻国塞拉利昂和几内亚继续曝出新发病例时，世卫组织在5月9日宣布利比里亚的埃博拉疫情结束。

“截止昨天，我们已确认新发现三个病例。其中一名17岁的男性患者已经死亡……其他两名24岁和27岁的感染者状况稳定，”Tolbert Nyenswah说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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