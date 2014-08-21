利比里亚埃博拉隔离区发生骚乱 警方向抗议者开火

(本文由路透中文网编译提供)

路透蒙罗维亚8月20日 - 周三，利比里亚首都蒙罗维亚一群民众试图突破政府对其居民区设置的埃博拉隔离措施，为了驱散这些人，警方开枪射击并使用了催泪瓦斯。埃博拉病毒在西非已造成1,350人死亡。

目击者称，在与安全部队的冲突中至少有四人受伤。尚不清楚是否有人受到枪伤，一名路透摄影师看到一个男孩足踝上部严重断裂。这一冲突发生在蒙罗维亚的西点(West Point)街区。

利比里亚政府周二实行全国宵禁，并对西点街区实行隔离措施，以防止埃博拉病毒的传播。

“部队动用了实弹，”军方发言人Dessaline Allison称，并表示，“部队遵守了交战规则，并未向和平公民射击。如果有枪伤发生，会有医疗报告。”

世界卫生组织称，爆发严重埃博拉疫情的西非国家已开始出现燃油、食品和基本供应短缺的状况，因船运公司和航空公司都暂停了在该地区的服务。

目前，利比里亚埃博拉死亡病例增加最快，该国称其卫生部仓库的胶靴及洗手消毒液都已用尽。

目击者称，西点隔离区的冲突开始于周三早上，当时安全部队用桌椅和铁丝网将道路封锁起来，安全部队还护送当地的一位官员从该隔离区离开。

西点一位居民称：“我已经没有食物了，我们很害怕。”

多位居民和一名政府官员称，为了平复紧张局势，当局周三开始向西点运送大米、油等基本食品。