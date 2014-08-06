本轮埃博拉疫情死亡率预计会续攀升

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透伦敦8月5日（健康与科技记者Kate Kelland） - 埃博拉疫情造成的死亡率目前还没有达到历史峰值，但是随着更多人死亡，累计死亡数字不断攀升，专家预计本轮疫情最终的致命性可能不亚于以往。
世界卫生组织公布的最新数据显示，西非埃博拉病毒感染病例已经达到1603例，造成887人死亡，相应死亡率已经略超过55%。
这远低于该病毒过去14次爆发时的平均死亡率78.5%。埃博拉病毒最初发现于1976年。根据世界卫生组织的数据，埃博拉病毒造成的致死率曾高达90%。
专家表示，随着疫情的发展，死亡率可能会攀升。这是他们目前的预期。
“这部分与收集死亡病例的统计工作有关，也部分与疫情爆发的程度有关，”英国兰卡斯特大学的病毒学家Derek Gatherer说道。自从本轮埃博拉病毒在2月爆发以来，他一直在关注疫情的发展。
“越接近疫情结束，我们预计死亡率越可能接近80%的平均水平，”他告诉路透。
在本轮感染病例最先出现的几内亚，死亡率已经达到了74%。最近才发现感染病例的国家死亡率较低，这拉低了该地区整体死亡率水平：利比里亚和塞拉利昂的死亡率分别为54%和42%左右。
但是，专家表示，即便是50-60%的死亡率，也没有其他人类疾病的致死率接近这一水平。
因担心被隔离后遭遗弃死去，以及对身着防护服的医生不信任，一些病人逃避治疗，这意味着无论生死，他们都可能不在统计数据范围内。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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