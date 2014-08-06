本轮埃博拉疫情死亡率预计会续攀升

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月5日（健康与科技记者Kate Kelland） - 埃博拉疫情造成的死亡率目前还没有达到历史峰值，但是随着更多人死亡，累计死亡数字不断攀升，专家预计本轮疫情最终的致命性可能不亚于以往。

世界卫生组织公布的最新数据显示，西非埃博拉病毒感染病例已经达到1603例，造成887人死亡，相应死亡率已经略超过55%。

这远低于该病毒过去14次爆发时的平均死亡率78.5%。埃博拉病毒最初发现于1976年。根据世界卫生组织的数据，埃博拉病毒造成的致死率曾高达90%。

专家表示，随着疫情的发展，死亡率可能会攀升。这是他们目前的预期。

“这部分与收集死亡病例的统计工作有关，也部分与疫情爆发的程度有关，”英国兰卡斯特大学的病毒学家Derek Gatherer说道。自从本轮埃博拉病毒在2月爆发以来，他一直在关注疫情的发展。

“越接近疫情结束，我们预计死亡率越可能接近80%的平均水平，”他告诉路透。

在本轮感染病例最先出现的几内亚，死亡率已经达到了74%。最近才发现感染病例的国家死亡率较低，这拉低了该地区整体死亡率水平：利比里亚和塞拉利昂的死亡率分别为54%和42%左右。

但是，专家表示，即便是50-60%的死亡率，也没有其他人类疾病的致死率接近这一水平。

因担心被隔离后遭遗弃死去，以及对身着防护服的医生不信任，一些病人逃避治疗，这意味着无论生死，他们都可能不在统计数据范围内。（完）