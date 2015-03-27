研究显示埃博拉病毒变异速度并未加快

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月26日 （记者 Will Dunham） - 研究人员周四称，没有迹象表明埃博拉病毒正在加速变异。此前人们担心埃博拉正在加速变异，会更加致命，或是令正在研发的疫苗和药物无效。

一些专家根据早前的分析表示，病毒变异速度可能比过去疫情爆发时观察到的速度快一倍，令人们担心埃博拉可能已变得更加致命。

但发表于《科学》杂志的一项研究发现，埃博拉病毒的变异速度与疫情爆发时几乎一样。这项研究由美国国家卫生研究院（NTH）支持。

“数据确实显示，埃博拉病毒的变异速度并未快于预期。所以，看起来埃博拉病毒并没有朝更致命或者更易感的方向变异，”NTH下属的国家过敏症和传染病研究所的病毒学家David Safronetz说道。David Safronetz是这项研究的参与者之一。

研究人员去年从几内亚、塞拉利昂和马里的埃博拉患者身上采样，对样本中的病毒基因信息进行分析。

研究人员称，观测到的常规基因变化显示，埃博拉病毒变异不太可能影响诊断测验或试验性埃博拉疫苗或者药物的效力。

至今尚没有获得许可的埃博拉病毒疫苗或者药物。人们担心，埃博拉病毒若快速变异，将令该病毒防治的研究更加困难。（完）