埃博拉病毒迅速变异 但科学家称经空气传播的可能性很低

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月19日（记者 Kate Kelland） - 肆虐西非的埃博拉病毒迅速变异，但从基因变化来看，目前还不会变得更易于传播。

美国明尼苏达大学传染病研究和政策中心负责人奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）撰文称，他认为，埃博拉变得可经空气传播的风险是实实在在的。他警告说：“我们如果不考虑到这点，国际社会就无法做好充分准备，采取一切必要措施阻止病毒传播。”

他的观点，令人们担心万一埃博拉病毒能够经由空气传播，则疫情可能像流感那样蔓延，后果不堪设想。

但许多其他病毒和传染病专家则表示，虽然不能完全排除有朝一日埃博拉病毒可经空气传播的可能性，但可能性非常低。

埃博拉主要通过接触患者的体液感染，譬如血液、排泄物和呕吐物等。当前西非疫情已造成5,357人感染，2,630人死亡，是目前为止最严重的一轮埃博拉疫情。

自从此轮埃博拉疫情在几内亚爆发以来，英国雷丁大学病毒学家纽曼（Ben Neuman）就在监控疫情。他表示，在严格控制的实验室环境下，科学家发现埃博拉经空气传播是有可能的，但他补充道“目前还没有确凿证据表明在外面的现实世界里真的发生这样的情况。”

他对路透指出，埃博拉蔓延的速度相对缓慢，这与当初甲流的传播速度形成鲜明反差。

但这并不是说埃博拉病毒未变异，事实上病毒一直在迅速变异。

上月《科学》（Science）杂志刊登的研究报告指出，对塞拉利昂最早一些埃博拉病例的基因研究显示，该病毒在人际传播过程中出现了超过300个基因变化。

和天花与乙肝病毒等不一样，埃博拉属于核糖核酸（RNA）病毒。这类病毒向来变化快，病毒复制过程中常常发生错误。

但美国国家过敏与传染病研究所的福希（Anthony Fauci）解释道，多数这类错误或变化只是“无关紧要的变异”。

福希近日在美国参议院一次听证会上称，目前为止在这轮疫情中观察到的埃博拉病毒变化很多，但整体而言无关病毒的生物变化或生物功能，意味着病毒取得全新能力--譬如在空气中经飞沫传播的可能性非常低。

福希说：“病毒变异彻底改变病毒传播方式的情况罕见，不是说完全不可能，但可能性不大。”

但专家强调，密切监控埃博拉病毒的变异至关重要，尤其是对那些致力于开发治疗药物或疫苗的人士而言。（完）