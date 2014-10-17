奥巴马称考虑任命埃博拉“大使”负责防控工作

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月16日 - 美国总统奥巴马周四称，他正在考虑任命一位埃博拉“大使”作为美国防控埃博拉的主要协调员，但他仍反对对西非实施旅行禁令。
奥巴马与负责应对埃博拉的助手开会后对记者发表了上述言论。他称，在一定阶段让一个人来负责这方面的事务“或许是适当的”。曾有一些国会议员敦促奥巴马采取这样的行动。
但对于国会议员呼吁对西非实施旅行禁令的压力，奥巴马称专家认为“全面的旅行禁令”并非必须要采取的措施，因为目前对旅行者实施的检查措施正在起作用。
奥巴马还称，他对实施旅游禁令没有异议，但有些旅行者可能会设法规避检查措施进入美国，从而可能导致埃博拉病例增多而不是减少。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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