因埃博拉实行旅行禁令不理智--IFRC负责人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月22日(记者 Michael Martina) - 红十字会和红新月会国际联合会(IFRC)负责人周三表示，封锁边界不会有效遏制埃博拉病毒的传播。国际社会正在争论对西非实施旅行禁令是否有助防止埃博拉病毒的蔓延。

今年爆发的埃博拉病毒是史上最严重的一次，目前已造成4,500多人死亡，其中多数集中在利比里亚、几内亚和塞拉利昂。

来自西非地区的旅行者导致美国德克萨斯州两人和马德里一人感染埃博拉病毒，这促使包括部分美国议员在内的一些领导人敦促对西非实施旅行禁令。

IFRC秘书长阿马杜·苏(Elhadj Amadou Sy)表示，这种限制没有多大意义。

阿马杜·苏在北京对记者表示：“埃博拉令人心生恐惧和害怕，有时候会让人们采取非常不理智的行为和措施，比如封锁边界、取消航班、孤立有关国家等等。”

“这些都不是解决办法。唯一的解决方案就是，我们如何一起努力来从这些病毒和传染病发生的地区来进行遏制。”

阿马杜·苏表示，他认为，如果采取适当措施，可以在4-6个月内遏制住该病毒，但需要对西非的医疗基础设施进行额外投资，以防止病毒再次爆发。（完）