新加坡对一名疑似埃博拉病例实施隔离--报导

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透新加坡8月14日 - 新加坡《海峡时报》周四报导称，新加坡当局因怀疑一名来自尼日利亚的女性可能感染埃博拉病毒，已于周四将此人送入一家医院的隔离病区。
报导称，这名女性50多岁，据信是在近期乘飞机进入新加坡的，并因发烧到医院急诊科就医。
报导还称，该女性已被立即隔离，由救护车转往一家传染病中心。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：