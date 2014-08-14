新加坡对一名疑似埃博拉病例实施隔离--报导

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？

但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：