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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 17:18 BJT

新加坡对一名疑似埃博拉病例实施隔离--报导

路透新加坡8月14日 - 新加坡《海峡时报》周四报导称，新加坡当局因怀疑一名来自尼日利亚的女性可能感染埃博拉病毒，已于周四将此人送入一家医院的隔离病区。

报导称，这名女性50多岁，据信是在近期乘飞机进入新加坡的，并因发烧到医院急诊科就医。

报导还称，该女性已被立即隔离，由救护车转往一家传染病中心。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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