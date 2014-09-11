路透专访：尼日利亚康复者称感染埃博拉并非“被判死刑”

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉各斯9月10日 - 尼日利亚卫生机构签发的证明书上印有清晰的草书字迹，还有官方的签名，看起来就像是大学的毕业证书，但这其实是宣布埃博拉患者Dennis Akagha“康复”的证书。

这张“出院证明书”同时也承载着痛苦的回忆，Akagha在短短几周内失去未婚妻、失去未曾谋面的孩子、没有了工作、结婚计划化成泡影等等，这一切全都是拜埃博拉疫情造孽。埃博拉疫情正在包括尼日利亚的西非肆虐。

“我就是……埃博拉患者能康复的证明，”32岁的银行专业研究生Akagha在位于拉各斯附近Okota的简陋的家中对路透说。“据我所知，我可以过正常的生活。”

此次埃博拉疫情已经造成近2,300人死亡，其中大多数在利比里亚、塞拉利昂和几内亚，尼日利亚受到的影响不算严重，该国确诊的19例病例中迄今只有七例死亡。

但在这些死亡病例中，包括Akagha的未婚妻Justina Ejelonu。30岁的Ejelonu是一名护士，曾参与从蒙罗维亚将埃博拉病毒带到尼日利亚的利比里亚裔美籍男患者的治疗工作，她于8月14日在拉各斯死亡。

埃博拉病毒通过与患者的体液接触传播，Ejelonu在患病晚期出现了呕吐、腹泻、出血症状，Akagha曾对她悉心照顾。但Akagha在拉各斯的治疗中心仅接受几天治疗后便出院观察，随后被宣布康复，他本人称此为“奇迹”。

他向路透记者展示了他的出院证明书、一张他和Ejelonu的合影以及他们的订婚戒。与埃博拉擦肩而过后，这些都成了他的回忆。

Akagha认为，像他这样的情况表明埃博拉患者不一定就会死亡，这会给其他患者希望。出于恐惧，许多西非的埃博拉患者藏起来躲避治疗，从而导致疫情扩散。

“如果也有人像我一样活了下来，那么其他人（患者）就都能活下来，”Akagha说。“我想让国内所有地方的埃博拉患者都相信这一点，我想让他们知道感染埃博拉并非就是被判死刑。”（完）