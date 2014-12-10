专家称埃博拉幸存者获得免疫力 对照顾病患控制疫情至关重要

路透12月10日伦敦（记者 Magdalena Mis） - 国际流行病学杂志的专家们周三称，几乎不会再感染埃博拉的数以千计的幸存者对控制埃博拉疫情至关重要，培训他们可能挽救数以千计的生命并能减少埃博拉病毒的传播。

专家们表示，幸存者们已经形成免疫力，而且是世界上唯一能有效的免于感染埃博拉病毒的人群，这让他们有可能去照料患者而不用冒生命危险。

世界卫生组织（WHO）称，埃博拉病毒疫情最严重的3个国家几内亚、利比里亚和塞拉利昂的死亡病例增至6,331人，感染病例17,800人，其中利比里亚感染者为7,719人和塞拉利昂为7,798人。

“在某种意义上，幸存者是世界上唯一‘免疫的’，可防止在病毒菌株传播的情况下再感染埃博拉，”纽约州精神病学院艾滋病临床及行为研究中心的Zena Stein在一篇社论中写道。

“独特之处在于他们可以担当感染者和被感染者、当地居民和海外救援人员之间的沟通者。”

该社论称，幸存者们讲地方语言且熟悉地方文化，与外来者相比，地方社区更喜欢接近这些幸存者。地方社区通常不信任外国人，驱赶医疗工作者和不接受治疗。

设在社区的流行病救援组织，例如南非的一个艾滋病救援组织，已经有效地将幸存者变成劝服人员，帮助解决耻辱和获得信任。

联合国儿童基金曾指出，尽管幸存者仍然会被他们的社区视为耻辱，但人们开始将他们看做是希望和帮助的一种现实象征。

雇用埃博拉幸存者并为其创造护理岗位，这有利于撒哈拉沙漠以南非洲地区的经济。目前预计埃博拉对撒哈拉以南非洲经济造成的损失约在30-40亿美元。

专家们称，幸存者们还能捐献他们的血液，因为其抗体可能受到保护，能帮助感染者存活下来，不过这还没有被证明有效。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。