西非埃博拉疫情死亡人数增至1013人

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透达喀尔8月11日 - 世界卫生组织（WHO）周一称，当前肆虐西非的埃博拉疫情已造成1,013人死亡，因在截至8月9日的三天内，三个西非国家新添52个死亡病例。
WHO声明中称，利比里亚新增死亡病例最多，有29例；塞拉利昂新增17个死亡病例，几内亚6例。此轮疫情中，埃博拉感染病例已达1,848例。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。