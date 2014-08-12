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时事要闻 | 2014年 8月 12日 星期二 09:32 BJT

西非埃博拉疫情死亡人数增至1013人

路透达喀尔8月11日 - 世界卫生组织（WHO）周一称，当前肆虐西非的埃博拉疫情已造成1,013人死亡，因在截至8月9日的三天内，三个西非国家新添52个死亡病例。

WHO声明中称，利比里亚新增死亡病例最多，有29例；塞拉利昂新增17个死亡病例，几内亚6例。此轮疫情中，埃博拉感染病例已达1,848例。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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