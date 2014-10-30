埃博拉恐慌笼罩非洲大陆 东非旅游业很受伤

路透内罗毕10月29日（记者 Edith Honan） - 虽然东非的塞伦盖蒂国家公园和马赛马拉野生动物保护区与西非的埃博拉疫区距离尚远，但也很难说该地区的旅游业不会受到冲击。

坦桑尼亚和肯尼亚的旅游业者称，由于埃博拉疫情远在5,000公里开外，游客们尚未放弃整个非洲大陆，在狮子和大象出没的地方，仍有游客光顾帐篷营地和豪华度假村。

“被倒下的树砸死，可能会比在塞伦盖蒂旅游时感染埃博拉的可能性还要高，”Nomad Tanzania度假营的John Corse说。

坦桑尼亚经济严重依赖旅游业，2013年接待游客人数逾百万，今年的目标是实现接待游客人数创纪录。但目前看来这或许是白日做梦。

坦桑尼亚酒店业协会称，今年业务下滑30-40%，预定业务(基本为2015年)下降50%。

邻国肯尼亚也受到影响。该国旅游业本就受到伊斯兰武装分子一连串袭击的冲击，埃博拉更是雪上加霜，该国汇兑市场美元匮乏，肯尼亚先令KES=贬值。

埃博拉已经造成大约5,000人死亡，其中大多数在西非的利比里亚、塞拉利昂和几内亚，而肯尼亚和坦桑尼亚以及其他东非国家尚未出现一例埃博拉病例。

一些东非国家已经对来自埃博拉疫区的游客采取了限制措施。

肯尼亚航空公司(KQNA.NR)8月暂停了来往蒙罗维亚和弗里敦的航班。肯尼亚此前被宣布为“高风险”地区，因为内罗毕是非洲的交通枢纽中心之一。一些欧洲航空公司仍有飞往西非疫区的航班。

坦桑尼亚计划在11月初推出一个网站，向游客提供埃博拉方面的知识并对相关谣言进行澄清。

“我们同情西非的兄弟姐妹们。但我们这里并未出现埃博拉，我们会尽全力确保坦桑尼亚不发生疫情，”坦桑尼亚酒店业协会执行长Lathifa Sykes说。

“非洲不是一个国家，而是一个大陆，”她说道。

不过，并非所有游客都对非洲避而远之。在蒙巴萨附近的萨罗瓦白沙海滩度假村，44岁的伦敦游客Wilbur April就没有这方面的担忧。

“我们当然在来前咨询过肯尼亚的情况，因为国内对该国情况的报导不是很好，而且我们也想确定，”他一边喝着红酒一边晒着日光浴说道。

“近期先是恐怖主义（活动），”他说。“如今又是埃博拉，但这离肯尼亚很远。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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