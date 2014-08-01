《焦点》如何遏制埃博拉疫情？ 交通工具成关注焦点

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月31日(记者 Kate Kelland) - 对于追踪西非埃博拉病毒疫情的科学家而言，现在的问题不在于复杂的病毒学和基因分型，而是这种传染性病毒是如何借助飞机、自行车和出租车扩散。

目前为止，各国政府尚未针对该地区发出国际旅行限制。国际航空运输协会(IATA)周四表示，世界卫生组织（WHO）不建议针对当前埃博拉疫情发布旅行限制或关闭边境。

疾病专家认为，这种病毒蔓延至其他大陆的风险较低。但要遏制疫情，必须追踪所有可能与感染者有过接触的人。

尼日利亚报告了一起输入型埃博拉病例，患者是一名乘飞机抵达该国首都拉格斯的利比里亚男子。尼日利亚当局不得不追踪航班上所有乘客、以及其他可能曾与他有过接触的人，以避免出现类似该地区其他国家的严重疫情。

埃博拉病毒今年2月最初在几内亚爆发，后来扩散至利比里亚和塞拉利昂，已有逾1,200人感染，672人死亡，是近40年前发现该病毒以来最严重的一次疫情。

塞拉利昂已宣布进入紧急状态，而利比里亚正关闭学校，并考虑对一些社区采取隔离措施。

传染病流行病学教授、英国皇家国际事务研究所(Royal Institute of International Affairs)全球卫生安全负责人海曼（David Heymann）说：“最重要的是，要对每个接触过或可能曾曝露在病毒风险下的人进行良好监控。”

今年3月埃博拉病毒从几内亚扩散至利比里亚，这表明追踪人们生活中甚至最普通的侧面、关系以及反应，对遏制埃博拉疫情蔓延有多么重要。

流行病学家和病毒专家认为，疫情从几内亚扩散至利比里亚的源头是：一名女子去了几内亚的一个市场，后来感到不适，回到了在利比里亚的乡村老家。

这名女子的姐姐照顾她，于是自己也感染了埃博拉病毒，后来最初患病的女子死于出血热。

她的姐姐感到不适，担心重蹈妹妹的厄运，想去看看自己的丈夫，后者当时在利比里亚另一地区的橡胶种植园打工。

她乘坐一辆途经利比里亚首都蒙罗维亚的合乘出租车，由此导致另外五人感染并死于埃博拉病毒。在蒙罗维亚，她又转乘摩托车，一名年轻男子答应带她去种植园，她坐在了摩托车后座，而这名男子身份后来成了卫生当局努力追踪的目标。

据WHO最新数据，利比里亚的埃博拉病例目前已有249例，其中129人死亡。

英国兰卡斯特大学病毒专家盖瑟洛（Derek Gatherer）指出，虽然埃博拉病毒不通过空气传播，传染性不算特别强，但跨境旅行还是容易加重疫情。

传染病专家认为，埃博拉病毒从非洲扩散至欧洲、亚洲和美洲的风险极低，这在一定程度上与患病后病情严重、死亡率高有关系。

当埃博拉导致的出血热到末期时，患者是最具危险性的，分泌物和排泄物都含有高浓度病毒。而任何人到了这个阶段就接近死亡了，不大可能出门旅行。

但美国北岸大学医院的传染病专家黑希（Bruce Hirsch）在接受电话采访时说：“当然，也可能有人感染病毒后以为是得了流感，搭乘交通工具，后来才发现病情越来越严重。这是我们担心的情况之一。”

他说：“埃博拉疫情蔓延至欧美的风险不是没有，但非常低。”（完）