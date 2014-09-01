埃博拉药物ZMapp试用于病猴 疗效百分百--研究

路透纽约8月29日（记者 Sharon Begley） - 科学家周五称，在18只感染埃博拉病毒的猴子身上试用埃博拉药物ZMapp，所有猴子均治愈，其中包括已出现发热和出血症状、处于感染晚期的猴子。

其中有些猴子感染五天后才接受治疗，亦得以痊愈，之前从未有其他试验性埃博拉疗法能在灵长动物感染这么久以后有如此疗效。猴子感染病毒五天后的情况，就相当于人类感染病毒9-11天后的情况。

有两名美国援助人员在利比里亚感染埃博拉，接受ZMapp治疗后痊愈，但医生不能确定其中ZMapp是否发挥了效果。有一名利比里亚医生染病后亦使用了ZMapp，但仍不治身亡，有一名西班牙牧师也是类似情况。

西非爆发埃博拉疫情，世界卫生组织（WHO）称报告的确诊病例3,069例，其中1,552人死亡。WHO预计感染人数将达2万人。迄今政府或民间医疗团体均未能遏制疫情扩散，WHO称几乎可肯定疫情会持续至明年。

科研人员在18只感染埃博拉的猴子身上试用ZMapp，分别在感染3天、4天、5天后开始治疗，每隔三天接受一次注射，共注射三剂，这些猴子均痊愈。

而另外三只未经治疗的猴子到了感染埃博拉病毒的第8天全部死亡。注射ZMapp后，皮疹、肝功能异常和出血等晚期症状均消失，此项研究的负责人、来自加拿大公共卫生署的柯宾杰尔（Gary Kobinger）称其效果“超过我自己的预期”。

研究团队认为，这表明ZMapp是治疗埃博拉的最佳选择，应该在人身上测试其安全性，以便能尽快投入使用。

此项研究中涉及的埃博拉病毒株是“基奎特”型，并非导致当前西非疫情的“几内亚”病毒株。但ZMapp能成功抑制实验室器皿中“几内亚”病毒株的复制，意味着其可能对埃博拉病毒有广泛效果。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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