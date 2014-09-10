（更正）埃博拉严重威胁利比里亚国家的存在--防长

（更正：因译文有误，更正第二段利比里亚埃博拉死亡人数已超过“1000”人，非“100”人。）

路透联合国9月9日（记者 Michelle Nichols） - 利比里亚国防部长Brownie Samukai周二对联合国安理会表示，致命的埃博拉病毒正在“严重威胁”利比里亚国家的存在，这种病毒“像野火一样蔓延，吞噬着途经之处的一切”。

世界卫生组织（WHO）周一称，利比里亚受埃博拉疫情影响最重，未来几周很可能出现数以千计的新增病例。该国死于埃博拉病毒的人数已经超过1,000人。

“利比里亚国家的存在正面临着严重的威胁。致命的埃博拉病毒已经扰乱了我们国家的正常运转，”Samukai说道。

“它现在就像野火一样在蔓延，吞噬着途经之处的一切。国家本来就薄弱的卫生基础设施已经不堪重负，”他告诉联合国安理会，并表示最初的国际反应“不够有力”。

联合国利比里亚特使Karin Landgren告诉安理会，至少160名利比里亚医护工作者染病，其中一半已经死亡。她称埃博拉疫情正在“无情地”扩散，并警告称利比里亚已经报告的感染病例和死亡病例“低于实际的埃博拉病例数量”。

“人口死亡的速度和规模以及危机造成的经济、社会、政治和安全影响正严重冲击利比里亚，”她表示。“利比里亚正在面临内战以来最严重的威胁。”

世卫组织周二称， 截止到9月6日，西非五国报告的埃博拉病毒感染病例达到4,293人。该组织表示，还没有得到利比里亚新增病例的数据。

自埃博拉病毒被发现以来暴发的这场最严重的疫情已经导致至少2,296人丧生。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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