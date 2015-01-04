联合国官员称抗击埃博拉任务仍艰巨

路透阿克拉1月2日 - 即将离任的联合国埃博拉应急特派团负责人班博瑞（Anthony Banbury）周五称，国际社会到2015年底前可消灭西非埃博拉疫情，但未来数月任务仍严峻。

这轮疫情始于2014年初，迄今感染者约2万人，近8千人丧生，感染和死亡病例主要集中在几内亚、塞拉利昂和利比里亚。

联合国埃博拉应急特派团成立于2014年9月。

他对记者说：“现在离危机结束还早。在过去90天里我们为抗击埃博拉作出了很多成功的努力，但未来还有一段漫长的、艰难的路要走。”

“不会是几周，而是几个月。但我相信在2015年能做到（消灭疫情），我们不仅将与相关国家的政府密切合作，还会与社区密切合作。”

富有经验的人道主义官员--毛里塔尼亚的艾哈迈德（Ould Cheikh Ahmed）周六接任联合国埃博拉应急特派团负责人职位。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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