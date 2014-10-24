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寰宇花絮 | 2014年 10月 24日 星期五 09:16 BJT

微软联合创始人艾伦承诺捐款1亿美元抗击埃博拉

路透西雅图10月23日 - 微软联合创始人保罗·艾伦（Paul Allen）周四称，将用于抗击埃博拉的捐款总额增加到至少1亿美元。这将使艾伦在抗击埃博拉方面成为捐款数额最多的个人之一。

艾伦9月已经向美国疾病控制与预防中心（CDC）捐款900万美元。

艾伦在周四发布的声明中称，他决定通过各种渠道捐款“至少1亿美元”，以抗击埃博拉。

“埃博拉病毒不同于我们曾经历过的任何健康危机，需要不同于我们以往所见的应对方式，”他在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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